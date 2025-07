‘Rolezinho’ em Manaus termina com 200 infrações e 55 motos apreendidas

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, entre a noite de quarta-feira (16) e a madrugada de quinta-feira (17), a Operação Anti-Rolezinho nas principais vias das zonas norte e oeste de Manaus. A ação registrou 200 infrações e 55 remoções de motocicletas irregulares.

A operação teve início por volta das 23h e contou com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e da Força Tática da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, o objetivo principal é restabelecer a segurança viária e proporcionar tranquilidade à população. “Sabemos que esses rolezinhos colocam muitas vidas em risco devido à falta de acessórios de segurança e manobras perigosas. Além disso, o uso de descarga livre perturba o descanso de muitos. Nossa missão é salvar vidas e levar sossego para todos”, destacou.

As principais irregularidades identificadas foram a condução sem capacete, motocicletas sem placa ou com placa coberta, disputas de corrida, uso de descarga livre e lacres violados nas placas.

Na zona norte, as avenidas Tenente Roxana Bonessi, Max Teixeira, Noel Nutels, José Henrique Bentes Rodrigues, Margarita e Governador José Lindoso foram os principais focos da operação. Na zona oeste, destacaram-se as avenidas Pedro Teixeira, Coronel Teixeira, Avenida do Futuro, Avenida do Turismo e Desembargador João Machado.

Arthur Cruz, coordenador geral da Fiscalização do Detran-AM, reforçou que a operação visa garantir segurança e ordenamento, prevenindo infrações que coloquem vidas em risco. “A segurança viária é dever de todos”, ressaltou.

Leia mais:

VÍDEO: motoqueiros quebram leis de trânsito durante ‘rolezinho’ em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱