‘Sou apaixonado por ele’, diz Bolsonaro sobre Trump

Jair Bolsonaro elogiou Donald Trump após declarações públicas de apoio do líder norte-americano e taxação de 50% aos produtos do Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) expressou sua admiração pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista ao portal Poder360 na terça-feira (15). Bolsonaro afirmou ter uma relação próxima com Trump e se declarou “apaixonado por ele”.

“Trump é imprevisível. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana. Nunca escondi isso. Trump sempre me tratou como um irmão”, declarou Bolsonaro.

O ex-presidente também destacou o orgulho por ter sido mencionado por Trump em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na qual o líder americano criticou o tratamento que Bolsonaro vem recebendo no Brasil.

Durante a entrevista, Bolsonaro recordou o relacionamento próximo que manteve com Trump enquanto ambos estavam no poder. “Tivemos um excelente relacionamento, conversamos sobre muitas coisas, fizemos planos… parece até que estávamos namorando”, disse, referindo-se a negociações envolvendo minérios e commodities.

Bolsonaro afirmou ainda que Trump teria reconhecido nele o primeiro presidente brasileiro “não hostil” aos Estados Unidos. “Que fui eu”, ressaltou.

Relação entre Trump e Bolsonaro

As declarações do ex-presidente acontecem após um novo gesto de apoio de Trump. Na última quarta-feira (9), o presidente dos EUA enviou uma carta a Lula anunciando uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

No documento, Trump afirmou que a medida busca “corrigir as injustiças” do governo atual e criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) por sua atuação contra Bolsonaro e as redes sociais americanas.

O presidente americano qualificou como “vergonhosa” a forma como Bolsonaro vem sendo tratado, mencionando processos judiciais e alegando que o STF impôs censura ilegal às plataformas digitais.

Trump defende Bolsonaro, mas nega amizade pessoal

Na terça-feira (15), Trump voltou a defender Bolsonaro ao comentar o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para condená-lo por crimes como tentativa de golpe de Estado e participação em organização criminosa.

“Ele não é meu amigo, mas é alguém que conheço. Representa milhões de brasileiros, pessoas maravilhosas. Ama o Brasil e lutou muito por essas pessoas. Agora querem prendê-lo. Isso me parece uma caça às bruxas, e acho muito triste”, afirmou Trump durante entrevista na Casa Branca.

O presidente dos EUA ressaltou ainda que, apesar de divergências comerciais, considera Bolsonaro um homem honesto e comprometido com os interesses do Brasil.

“Ele foi duro nas negociações porque queria um bom acordo para o Brasil. Conheci muitos chefes de Estado e posso dizer que Bolsonaro é um bom homem que se esforçou pelo povo brasileiro”, concluiu.

(*) Com informações do Metrópoles

