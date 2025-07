Homem é preso por monitorar rotina da ex e descumprir medida protetiva em Parintins

Mesmo com medida protetiva, ele monitorava a rotina da vítima e tentou desestabilizá-la.

Um homem de 51 anos foi preso nesta quinta-feira (17), em Parintins (a 365 quilômetros de Manaus), por descumprir Medida Protetiva de Urgência, perseguir e agredir sua ex-companheira, de 36 anos. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, o suspeito passou a monitorar a rotina da vítima, mesmo após ter sido formalmente notificado da medida protetiva.

“Ele a seguia até a academia e o trabalho, causando medo e insegurança”, explicou a delegada.

A vítima havia registrado um Boletim de Ocorrência (BO) em 26 de maio deste ano, denunciando agressões do ex-companheiro. No dia 28, ele foi oficialmente informado sobre a medida protetiva, mas, mesmo assim, voltou a perseguir a mulher.

Tentativa de manipulação psicológica

Segundo a delegada, o casal tem dois filhos, e no dia 9 de julho o homem foi buscar uma das crianças na escola. No entanto, ao invés de levá-la diretamente para a mãe, como combinado, tentou influenciar emocionalmente as filhas, fazendo comentários negativos sobre a ex-companheira.

Diante da reincidência e da gravidade das atitudes, a delegada solicitou à Justiça a prisão preventiva do agressor, que foi deferida. Ele foi preso em sua casa, no bairro Teixeirão, em Parintins.

Responderá por três crimes

O homem responderá pelos crimes de:

Violência doméstica

Descumprimento de medida protetiva

Perseguição

Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

