Plataforma conecta artesãos amazônicos e cultura local

O lançamento oficial do Made In Amazon, nova plataforma de e-commerce dedicada à comercialização de produtos sustentáveis e autênticos da Amazônia, aconteceu nesta quinta-feira (17), durante uma experiência imersiva nas águas do Rio Negro, a bordo do Iate Eyruna.

O evento reuniu imprensa, influenciadores, convidados, artesãos e os cofundadores do projeto, que apresentaram a proposta do marketplace em meio ao pôr do sol amazônico.

Durante a navegação, os convidados conheceram alguns dos mais de 200 produtos já disponíveis na plataforma — incluindo biojoias, peças decorativas, aromatizantes e acessórios — todos feitos com reaproveitamento de recursos naturais e técnicas artesanais.

“A Amazônia é muito falada pela biodiversidade, pela floresta, pelos animais e rios. Mas poucos conhecem de verdade a força criativa das pessoas que vivem aqui e produzem com as próprias mãos”, afirmou Pamela Mota Oliveira, cofundadora da plataforma.

Produtos com propósito e identidade amazônica

Lançado em junho de 2025, o Made In Amazon conecta consumidores a criações feitas por comunidades indígenas, artesãos urbanos e ribeirinhos da região Norte. Os itens disponíveis são produzidos com materiais naturais, reciclados ou reaproveitados, sempre com foco em responsabilidade ambiental, identidade cultural e respeito ao processo artesanal.

“A gente acredita que a floresta pode gerar renda sem ser destruída. O nosso papel com o Made In Amazon é abrir caminhos, dar visibilidade e criar oportunidades reais para quem vive da própria arte”, destacou Orsine Júnior, cofundador do projeto.

Além de fomentar a economia criativa local, o Made In Amazon responde à crescente demanda por produtos com impacto positivo, que aliem estética, origem e propósito.

Arte com alma da floresta: histórias por trás de cada peça

Foto: Divulgação

Entre os destaques da plataforma está o trabalho da artesã Mylenna Mercês, do Granular Atelier. Ela transforma aromatizantes, pedras naturais e velas aromáticas em objetos sensoriais conectados à natureza amazônica.

“É arte para viver e sentir. A gente leva o aroma de tucumã, de açaí, de cupuaçu… Tudo feito à mão, com cuidado, celebrando nossas raízes”, explica Mylenna.

Para muitos criadores, estar na plataforma significa mais do que vender: representa visibilidade, valorização e reconhecimento cultural dentro e fora da Amazônia.

“O Made In Amazon representa fomento à nossa arte e cultura regional. Ele ajuda a mostrar que não é só sobre vender para o mundo, mas também sobre ser valorizado aqui”, afirmou o artesão Arthur Teixeira.

Produtos do Made In Amazon

Para conhecer os produtos e apoiar os artesãos da floresta, basta acessar o site madeinamazon.com.br ou seguir o perfil no Instagram @madeinamazon. As compras podem ser feitas diretamente pela plataforma, com opção de parcelamento em até 8 vezes no cartão de crédito.

“São peças genuinamente amazônicas, feitas por nossos artesãos, que contam histórias e mostram raízes amazônicas”, celebrou Pamela Mota Oliveira no encerramento do evento.

Leia mais: Amazonas cria regra de segurança para carregamento de carros elétricos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱