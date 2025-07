Trump cancela visto de Moraes e de outros ministros do Supremo

O senador norte-americano Marco Rubio, representante da ala republicana e aliado do ex-presidente Donald Trump, anunciou na noite desta sexta-feira (18) que determinou o cancelamento dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de outros magistrados da Corte e de seus familiares.

Rubio justificou a decisão alegando que Moraes conduz uma “caça às bruxas política” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), violando não apenas os direitos constitucionais dos brasileiros, mas também impactando cidadãos norte-americanos.

“O governo Trump deixou claro que não tolerará estrangeiros responsáveis por censura a expressões protegidas nos Estados Unidos. O que Moraes está fazendo extrapola fronteiras e, por isso, determinei o cancelamento dos vistos de todos os envolvidos no STF e seus parentes próximos, com efeito imediato”, declarou Rubio em nota oficial.

A medida ocorre no mesmo dia em que Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), autorizada por Moraes. O ministro entendeu que o ex-presidente e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atuaram junto ao governo Trump para pedir sanções econômicas contra o Brasil, em retaliação à atuação do STF.

Na decisão judicial, que tem 47 páginas, Moraes afirma que Jair e Eduardo Bolsonaro buscaram interferência externa com o objetivo de influenciar o julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Como consequência, o ex-presidente passou a cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e proibição de uso de redes sociais.

*Com informações do Forum

