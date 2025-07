Manaus terá aquário com peixes amazônicos e rooftop com vista para o rio Negro

Equipamento turístico será construído no Centro da capital e terá cinco andares com espécies amazônicas e rooftop gastronômico.

Manaus vai ganhar seu primeiro aquário municipal, que será construído no Centro da capital amazonense. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18) pelo prefeito David Almeida, por meio de vídeo nas redes sociais. O novo equipamento turístico será erguido na rua Visconde de Mauá, em frente ao porto da cidade, integrando o programa “Nosso Centro”, que revitaliza a área histórica com espaços culturais, de lazer e turismo.

O projeto prevê um prédio com cinco andares, sendo dois níveis de estacionamento, dois pavimentos destinados ao aquário com espécies da fauna amazônica e um rooftop com vista panorâmica para o rio Negro, onde funcionará um espaço gastronômico. As obras devem começar ainda em 2025, após os estudos técnicos conduzidos pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

“Manaus vai ganhar o seu aquário municipal. Vamos transformar o Centro em um dos principais destinos turísticos da cidade, com aquário, estacionamento e rooftop voltado para o rio Negro. Isso vai gerar empregos, movimentar a economia e valorizar nossa biodiversidade”, afirmou o prefeito David Almeida.

O objetivo é fortalecer o turismo ambiental e cultural, destacando a biodiversidade da Amazônia. O aquário será conectado a outras obras entregues recentemente, como o Museu da Cidade, Casarão Cassina, praça Dom Pedro II e o mirante Lúcia Almeida.

“Por determinação do prefeito, o Implurb já iniciou o desenvolvimento do projeto. Visitamos aquários de referência no país e definimos o conceito da obra. O projeto se integra ao Largo de São Vicente e reforça nossa identidade amazônica”, explicou o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente.

O aquário municipal de Manaus será um novo marco arquitetônico e turístico, unindo desenvolvimento urbano sustentável, turismo de experiência e valorização do patrimônio natural e cultural da cidade.

Leia mais:

Hapvida NotreDame Intermédica inaugura clínica especializada em atendimento a crianças autistas em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱