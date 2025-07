Manaus implanta centro de inteligência do SUS

Manaus agora conta com o Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão do SUS (Cieges-AM), uma estrutura inédita no estado que integra dados da assistência e vigilância em saúde em um único ambiente. A implantação foi realizada nesta sexta-feira (18) pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), nas instalações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A inauguração fez parte da programação do 5º Encontro Nacional da Rede Cieges, promovido pela SES-AM em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a adesão à Rede Cieges — da qual o Amazonas é o 12º estado participante — representa um passo importante para a modernização da gestão pública da saúde.

“O Amazonas possui uma rede extensa e geograficamente desafiadora. Ao investir em tecnologia, o Governo do Estado amplia a oferta e a qualidade dos serviços de saúde”, destacou Nayara.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressaltou os ganhos operacionais do novo centro:

“A implantação do Cieges-AM permite integrar indicadores de assistência em um só ambiente, otimizando a gestão de dados de saúde em todo o estado.”

Rede Cieges e transformação digital na saúde

Criada pelo Conass, a Rede Cieges tem como objetivo fortalecer a gestão do SUS com base em dados qualificados. A rede promove a tomada de decisões mais precisas e eficientes, melhorando a prestação de serviços à população.

Durante o encontro nacional realizado em Manaus, foram debatidos temas como a transformação digital no SUS e o uso de inteligência artificial na gestão da saúde pública.

O evento reuniu representantes de 17 estados brasileiros, do Ministério da Saúde, SES-AM, FVS-RCP, universidades, conselhos municipais e organismos internacionais, como a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). As atividades ocorreram no Hospital Delphina Aziz, na zona norte de Manaus.

