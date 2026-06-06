MAGREZA EM DEBATE

Cantora sertaneja voltou a receber críticas nas redes sociais após um vídeo viralizar durante sua chegada para um show em Mato Grosso. Fãs, porém, saíram em sua defesa.

A cantora sertaneja Maiara voltou a sofrer ataques nas redes sociais após um vídeo de sua chegada para um show em Querência, no Mato Grosso, viralizar nesta semana. Além disso, as imagens reacenderam os comentários sobre a magreza da artista, tema que já vinha gerando repercussão entre fãs e internautas nos últimos dias.

No vídeo, Maiara desembarca de um jatinho ao lado da irmã e parceira de palco, Maraísa. Em seguida, ela atende alguns fãs de forma discreta. No entanto, a aparência da cantora acabou chamando mais atenção do que o próprio desembarque.

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Por causa disso, parte dos internautas voltou a fazer críticas à sertaneja. Por outro lado, muitos seguidores saíram em defesa da artista e pediram mais empatia diante da rotina intensa de compromissos profissionais.

“Ela está apenas cansada. Vocês sabem como é a rotina de uma cantora sertaneja?”, escreveu uma seguidora. Já outra pessoa comentou: “Ela precisa descansar”.

A nova repercussão surgiu poucos dias após outra polêmica envolvendo Maiara. No início da semana, a cantora virou assunto nas redes ao aparecer ao lado do prefeito de Querência, Giovanni Corrêa. Na ocasião, alguns internautas criticaram o fato de ela permanecer no celular enquanto o encontro era gravado.

Enquanto isso, os fãs continuaram defendendo a artista. Nos últimos meses, Maiara passou a receber atenção frequente por causa das mudanças em sua aparência física. Apesar das críticas e especulações, ela segue cumprindo normalmente sua agenda de shows ao lado de Maraísa.

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