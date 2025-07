Famílias ribeirinhas de Manaus recebem ajuda humanitária por conta da cheia do Rio Negro

Famílias afetadas pela cheia do rio Negro estão recebendo assistência humanitária da Prefeitura de Manaus, que nesta sexta-feira (18) atendeu cerca de 150 famílias ribeirinhas com a entrega de cestas básicas, kits de higiene, limpeza e água potável.

A ação integra a operação “Cheia 2025” e é coordenada pelo Fundo Manaus Solidária (FMS) e pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Desde a segunda-feira (13), comunidades da zona rural estão sendo atendidas com apoio emergencial para minimizar os impactos da subida do rio.

“Hoje estamos na comunidade São Sebastião do Cuieiras e outras comunidades ao redor. Já são quatro comunidades atendidas hoje, reforçando esse apoio tão importante”, destacou a presidente do FMS, Viviana Lira.

No total, 11 comunidades foram contempladas nesta etapa da operação, incluindo:

O secretário da Semasc, Saullo Vianna, explicou que a operação abrange 36 comunidades da zona rural e nove bairros da zona urbana de Manaus.

“Nos últimos dias atendemos todas as comunidades do rio Amazonas, e hoje iniciamos as ações nas do rio Negro. A ajuda chega em forma de cestas básicas, kits de higiene, limpeza e água mineral”, afirmou Saullo.