Com R$ 53 mi em emendas, entidade tentou envolver Secretaria de Educação

Ministério do Esporte assinou termo de fomento milionário com a Associação Moriá, com base em falsa parceria com a Secretaria de Educação

A Associação Moriá, indicada por parlamentares do Distrito Federal para receber emendas de R$ 53 milhões, declarou ao Ministério do Esporte que executaria a maior parte da verba em parceria com a Secretaria de Educação do DF, mas a pasta nega ter aprovado qualquer proposta da ONG.

O maior programa da Associação Moriá é um projeto gamer que ensina jovens a jogar games como Free Fire e LoL. Deputados e senador do DF enviaram R$ 37,9 milhões em emenda de bancada para essa finalidade.

Veja quem enviou emenda para o projeto gamer no DF, entre 2023 e 2024:

deputado federal Fred Linhares (Republicanos): R$ 27,6 milhões;

senador Izalci Lucas (PL): R$ 15,5 milhões;

deputada federal Bia Kicis (PL): R$ 1,5 milhão;

deputado federal Julio Cesar (Republicanos): R$ 800 mil; e

deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania): R$ 500 mil.

Para acessar a verba milionária, a Associação Moriá apresentou ao Ministério do Esporte um projeto técnico-pedagógico no qual afirma que criaria 29 salas gamers em espaços cedidos pela Secretaria de Educação, que também faria a inscrição de alunos da rede pública para as aulas de games. No entanto, a pasta distrital nunca firmou essa parceria.

Com base na informação falsa, o Ministério do Esporte firmou o Termo de Fomento nº 727/2024 com a Associação Moriá para o repasse dos R$ 37,9 milhões. O documento foi assinado pelo secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, Paulo Henrique Perna Cordeiro, e pelo presidente da Associação Moriá, Gustavo Henrique Fonseca de Deus, em 30 de dezembro de 2024.

A Secretaria de Educação do DF disse à reportagem que foi procurada pela Associação Moriá em agosto de 2024, mas a parceria foi rejeitada por não haver “entendimento técnico-pedagógico-administrativo que justificasse sua aprovação e execução, no momento”.

“A proposta foi analisada tecnicamente por áreas internas da Secretaria, mas não foi aceita pela pasta. Portanto, não houve formalização de qualquer parceria ou instrumento de execução com esta ou qualquer outra entidade para fins de implementação do referido programa”, declarou a pasta.

*Com informações do Metrópoles

