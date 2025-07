Bahia empata no fim e amplia jejum do Fortaleza para 10 jogos sem vitórias

O Fortaleza empatou com o Bahia por 1 a 1 neste sábado (19), no Castelão, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marinho abriu o placar para o Tricolor do Pici e Nestor fez o do Bahia no fim. Quatro gols da partida, dois de cada lado, foram anulados

O jogo marcou a estreia de Renato Paiva no comando do Fortaleza. O técnico português, ex-Botafogo, viu o time cearense ampliar o jejum para 10 jogos sem vitórias.

As equipes voltam a jogar no meio da semana. O Bahia enfrenta o América de Cali pela Copa Sul-Americana na próxima terça, enquanto o Fortaleza visita o Atlético-MG pela sequência do Brasileirão na quarta.

Como foi o jogo

Fortaleza sai na frente. Depois de quase entregar um gol ao adversário em um erro na troca de passes, o time mandante achou um golaço com Marinho. A vantagem no placar deu confiança ao Leão do Pici, que poderia ter feito mais um com Breno Lopes, mas o atacante acabou parando na trave. Nos minutos finais, o Bahia voltou a pressionar como no início do jogo, e Magrão evitou o empate.

Três gols que não valeram seguidos. O Bahia voltou melhor para o segundo tempo e chegou a balançar as redes, mas o lance logo foi anulado por posição irregular de Ademir. Breno Lopes marcou e chegou a comemorar em resposta do Fortaleza, e ainda em campo o gol foi marcado como impedido. Na sequência, os visitantes empataram com Everton Ribeiro. Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e marcou falta em Marinho na origem do lance, anulando o gol.

Após mais um VAR, o empate confirmado. O que seria o quarto gol anulado do jogo foi revisado e confirmado após muita polêmica. Nestor cobrou falta na barreira, a bola voltou para o mesmo e em nova finalização entrou. O bandeirinha anulou o gol por ver um desvio de David Duarte em posição de impedimento. No entanto, a bola bateu na verdade em Matheus Pereira, e o empate foi validado.

*Com informações do UOL

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱