Incêndio atinge prédio e deixa mais de quinze famílias desabrigadas em Manaus

Manaus (AM) – Sete quitinetes foram atingidas por um incêndio de grandes proporções na noite deste sábado (20), em um prédio localizado em um beco de difícil acesso na avenida 7 de Setembro, no Centro de Manaus, Zona Sul da cidade.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, no entanto, algumas idosas que moravam no local precisaram de atendimento médico após inalarem fumaça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), mais de quinze famílias perderam tudo e estão desabrigadas. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, mas relatos dos próprios moradores apontam que o fogo teria iniciado em uma fiação elétrica. Uma investigação será realizada para apurar a origem do fogo.

Segundo moradores da área, cada unidade do imóvel era alugada por cerca de R$ 700. O valor relativamente baixo atrai moradores que buscam alternativas mais acessíveis em uma região central da capital amazonense.

Vídeo feito por populares mostra o início do incêndio no local.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱