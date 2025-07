Infidelidade à vista? Descubra os signos que mais pulam a cerca

Alguns signos do zodíaco, segundo a astrologia, podem ser mais propensos a trair seus companheiros. Seja por impulsividade, espírito aventureiro ou uma imaginação fértil demais, existem perfis astrológicos que lidam com o amor e os relacionamentos de forma mais instável.

Gêmeos, Áries, e mais três signos bastante conhecidos estão entre os que mais despertam dúvidas quando o assunto é fidelidade. Cada um à sua maneira, mas todos com aquela tendência de ultrapassar certos limites no campo amoroso.

Bom, se você tem dúvidas sobre o signo daquela pessoa que você gosta, ou até mesmo que já namora, hoje vamos mostrar os 5 que são mais propensos à infidelidade. Destacando que, somente o signo não julga se a pessoa será infiel ou não.

Gêmeos

De acordo com o portal Terra, comunicativo por natureza, o geminiano é mestre em manter várias conversas e interesses ao mesmo tempo.

Está sempre rodeado de flertes, mesmo que sem intenção clara. Para ele, o perigo mora na curiosidade. Se surgir alguém interessante, ele dificilmente resiste a um bom papo.

Áries

Quando sente vontade, vai lá e faz. Intensos e imediatistas, os arianos muitas vezes agem primeiro e pensam depois, inclusive quando já estão em um relacionamento. É aquele tipo de amor eterno que dura até o próximo impulso ou notificação.

Escorpião

Apesar da fama de leal, esse signo age com muita intensidade emocional e pode ser extremamente vingativo.

Se sentir que está sendo traído ou desvalorizado, não hesita em devolver na mesma moeda e geralmente com muito estilo. É fiel, sim, mas com cláusulas bem específicas e confidenciais.

Sagitário

Governado por Júpiter, é aventureiro e detesta se sentir preso. Se surgir uma oportunidade inesperada e empolgante, é capaz de mergulhar de cabeça, às vezes esquecendo completamente que tem um relacionamento em andamento. Afinal, para ele, a vida é feita para ser vivida intensamente.

Peixes

Sonhador, sensível e romântico, o pisciano muitas vezes se perde nas próprias fantasias. Ele pode estar ao seu lado te abraçando, mas com a mente flutuando em uma cena romântica com outra pessoa.

Vive no mundo da imaginação e, para ele, o amor idealizado nem sempre combina com a exclusividade do mundo real.

Qual o signo mais fiel para namorar?

Quando o assunto é fidelidade no namoro, de acordo com a astrologia, alguns signos se destacam pela lealdade e compromisso.

Touro, por exemplo, é conhecido por buscar relacionamentos estáveis e valorizar a segurança emocional, tornando-se um parceiro muito fiel.

Câncer, sensível e protetor, leva o namoro a sério e preza por uma conexão profunda. Virgem, prioriza a honestidade e respeito, enquanto Capricórnio aposta na estabilidade e no compromisso a longo prazo.

Bom, embora a fidelidade dependa mais da personalidade que do signo, esses costumam ser os mais fiéis quando falamos de namoro.

