Vídeo: homem morre em acidente entre carro e motocicletas na AM-070

A colisão envolveu um carro e duas motocicletas, nas proximidades do município de Iranduba

Um grave acidente na tarde deste domingo (20), na rodovia Manoel Urbano (AM-070), resultou na morte de um homem e deixou outras pessoas feridas. A colisão envolveu um carro e duas motocicletas, nas proximidades do município de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram o corpo da vítima sendo coberto com papelão à espera da remoção. Testemunhas relataram que o impacto foi violento e que o trânsito ficou parcialmente interrompido no trecho.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro aos feridos. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local para fazer a remoção do corpo da vítima fatal.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades de trânsito.

