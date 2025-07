VÍDEO: Bióloga morre ao ser degolada por linha de cerol

Jéssica pilotava uma motocicleta quando foi atingida no pescoço por uma linha com cerol

Jéssica Santos, de 33 anos, foi identificada como a vítima de um trágico acidente ocorrido na tarde do último sábado (19), em Cruzeiro do Sul (AC). Bióloga e esposa de um policial militar, Jéssica pilotava uma motocicleta quando foi atingida no pescoço por uma linha com cerol ao descer uma ladeira no bairro João Alves.

O ferimento foi fatal. A vítima morreu no local, antes de receber qualquer atendimento médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar, apenas pôde confirmar o óbito.

A morte de Jéssica causou comoção e gerou grande repercussão nas redes sociais. A Polícia Militar isolou a área e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos procedimentos legais.

Vídeo: Reprodução/Rota Norte

(*) Com informações do AC 24h

Leia mais: Militar é degolado por linha de pipa com cerol ao trafegar de moto em avenida

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱