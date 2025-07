Filme ‘Os Avós’, de Ana Lígia Pimentel, é indicado ao Festival de Gramado

Produção concorre na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Documentais na 53ª edição do festival.

Divulgação

A produção do documentário ‘Os Avós’, dirigida por Ana Lígia Pimentel, conquistou uma importante indicação ao Festival de Cinema de Gramado, um dos mais renomados do Brasil. O filme disputará a Mostra Competitiva de Longas-Metragens Documentais na 53ª edição do evento, trazendo uma representação do cinema da região Norte.

“Sensação de dever cumprido”

A cineasta Ana Lígia Pimentel, radicada no Amazonas desde 2002, expressou sua gratidão e emoção pela indicação. “É uma sensação de dever cumprido, uma realização. E mais do que isso: é saber que um cinema de qualidade nortista está chegando em lugares maiores”, afirmou Ana Lígia, que é formada em Cinema pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro e tem especialização em Filmmaker pela Academia de Cinema de Nova York.

A proposta do documentário

‘Os Avós’ é um filme que explora um fenômeno social pouco abordado: homens e mulheres entre 30 e 35 anos que já assumem o papel de avós. Com 90 minutos de duração, o documentário revela como esse ciclo familiar acelerado perpetua desigualdades históricas e desafia as concepções tradicionais sobre tempo, cuidado e destino.

Abordagem sensorial e profunda

A cineasta ressalta a originalidade do tema e a emoção de representar o Amazonas no festival. “Representar o Amazonas é uma honra e missão muito grandes. Queremos ressaltar que o cinema e as histórias do Amazonas são muito interessantes, representando um Brasil profundo e ainda desconhecido de muitos”, destacou Ana Lígia.

O documentário é filmado com uma abordagem observacional, utilizando uma fotografia que transforma a luz filtrada da floresta e o ritmo dos rios em poderosas metáforas visuais. Ao invés de seguir uma narrativa expositiva, a obra se constrói como uma experiência cinematográfica sensorial, acompanhando as personagens de maneira delicada.

Divulgação

Montagem e narrativa poética

A montagem do filme, feita por Ana Lígia Pimentel, tem a consultoria de Jordana Berg, membro da Academia do Oscar. Ela cria uma estrutura rítmica que mistura momentos poéticos com confrontos diretos. A voz de Maria Ribeiro narra trechos do filme, conduzindo o espectador através de memórias e questões levantadas pelas histórias compartilhadas no documentário.

“Espero que, ao assistirem ao filme, as pessoas sintam o que eu senti ao ouvir, pela primeira vez, as histórias contadas por vizinhos e amigos da comunidade onde moro, o Livramento”, completou Ana Lígia.

Cinema nortista no Festival de Gramado

O cinema da Região Norte do Brasil teve poucas representações no Festival de Gramado ao longo das décadas. No entanto, a trajetória do cinema amazonense é marcada por vitórias importantes, como o Kikito de Melhor Direção para Djalma Limongi Batista em 1982 e os cinco Kikitos conquistados por ‘O Barco e o Rio’ (2020). Em 2024, ‘Os Avós’ se junta a essas conquistas, tornando-se o primeiro longa-documentário amazonense a competir na mostra competitiva do festival.

Com esse feito, o filme reafirma a Amazônia como um importante território de invenção estética e reflexão política no cinema brasileiro contemporâneo.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱