Ex-ministros da Justiça repudiam ações de Trump contra o Brasil

Grupo denuncia afronta à soberania nacional e se solidariza com ministros do STF após sanções dos EUA

Nove ex-ministros da Justiça e da Segurança Pública de diferentes governos brasileiros divulgaram uma carta pública nesta segunda-feira (21) em que manifestam repúdio às recentes decisões do governo de Donald Trump contra o Brasil. Entre as medidas criticadas estão a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e a proibição de entrada nos Estados Unidos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de seus parentes e de outros aliados da Corte.

Carta denuncia perseguição e afronta à soberania

No documento, os ex-ministros afirmam que as ações do governo Trump representam “uma afronta inadmissível à nossa soberania, bem fruto do transtorno delirante do atual governo norte-americano”.

A carta é assinada por Milton Seligmann, José Carlos Dias, Miguel Reale Júnior e Nelson Jobim, que integraram as gestões de Fernando Henrique Cardoso; Tarso Genro, do segundo mandato de Lula; Eugênio Aragão e José Eduardo Cardozo, do governo Dilma Rousseff; e Torquato Jardim e Raul Jungmann (Segurança Pública), do governo Michel Temer.

Os signatários criticam o governo norte-americano por se intrometer em um julgamento “no qual se assegura a ampla defesa e o contraditório”, além de promover perseguição a oito ministros do STF ao cassar os vistos deles e de seus familiares.

Sanções de Trump geram reação diplomática

A decisão de proibir a entrada dos ministros brasileiros nos Estados Unidos foi anunciada na sexta-feira (18) pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em publicação nas redes sociais. Ele acusou o STF de realizar uma “caça às bruxas política” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de violar direitos fundamentais de brasileiros e americanos.

Trump também justificou a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros afirmando que o Brasil tem praticado “ataques insidiosos” contra eleições livres e à liberdade de expressão.

Preocupações com multilateralismo e paz internacional

No texto, os ex-ministros destacam que os Estados Unidos “haviam diminuído a arrogância de se colocarem como superiores a todos os demais países”, mas que “esta prepotência retorna, acentuadamente, no novo mandato do presidente Trump”.

Eles alertam que as atitudes do republicano ameaçam a paz internacional, o multilateralismo e a efetividade do auxílio global às populações vulneráveis.

Solidariedade ao STF

Os ex-ministros reforçam solidariedade ao STF, classificando a cassação de vistos como uma “indevida coação que visa a constrangê-los na sua liberdade de decisão e a retaliar a coragem e a independência de contrariar interesses de grandes empresas norte-americanas”.

Eles concluem:

“Em defesa da soberania do Brasil, apresentamos nossa profunda solidariedade ao STF e aos seus membros.”

Assinam a carta:

Eugênio Aragão

José Carlos Dias

José Eduardo Cardozo

Miguel Reale Júnior

Milton Seligmann

Nelson Jobim

Raul Jungmann

Tarso Genro

Torquato Jardim

