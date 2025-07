Amazonense de Muay Thai brilha no Campeonato Estadual de Muay Thai

Evento em Manaus reuniu mais de 1.500 pessoas e atletas de várias cidades do Amazonas.

Emanuel Mendes

O Campeonato Amazonense de Muay Thai, realizado no último domingo (20/07) em Manaus, foi um sucesso de público e técnica. O evento aconteceu no ginásio do CCA do Dom Pedro e contou com a participação de 180 lutadores, além de mais de 1.500 espectadores. Organizado pela Federação de Muay Thai do Amazonas (FMAM), presidida pelo professor Ricardo Thai, o campeonato teve a presença de atletas de várias academias e projetos sociais, representando não apenas a capital, mas também cidades do interior do estado, como São Gabriel da Cachoeira, Tapauá, Coari, Rio Preto da Eva, entre outras.

A evolução das equipes

O presidente da FMAM, Ricardo Thai, destacou a evolução das equipes mais novas, que têm demonstrado um nível técnico diferenciado. “Apesar de seus treinadores serem mais jovens, eles buscam conhecimento e participam de cursos especializados, especialmente de regras, o que contribui para a evolução técnica da equipe”, afirmou o presidente da federação.

Destaques da competição

O evento também serviu para revelar novas promessas do esporte. Erick Adriel, de 14 anos, representando a Amazonas Top Team, se destacou com uma vitória impressionante. “Muita gente não sabe, mas nossa equipe também trabalha o Muay Thai com os professores Pedro e Gilson. Estou feliz pela vitória e agora é pensar no Spartan (setembro) e, quem sabe, no Thai Kids (São Paulo)”, disse o jovem atleta do Mauazinho.

Divulgação

O evento também contou com uma forte delegação de São Gabriel da Cachoeira, representando o povo Baniwa. Fábio César da Silva, de 27 anos, foi um dos grandes destaques do campeonato. “Estou muito feliz por lutar no Amazonense, vencer meu combate e mostrar a força do nosso povo. Trouxemos oito atletas e agradeço a federação pela oportunidade”, declarou Fábio.

Divulgação

Seletiva para o Spartan

Além de ser uma grande vitrine para os atletas locais, a edição de 2025 do Campeonato Amazonense também serviu como uma seletiva para o Spartan Muay Thai 15, evento profissional que ocorrerá em setembro, em Manaus.

Apoiadores e parceiros

O evento contou com o apoio de várias empresas e instituições, incluindo a Prefeitura de Manaus (Semjel), Fighter Store, Roberto Dinamite, WBC, Ótica Brito, Leva Car, LF Frios e On Jornal. A agência Emanuel Sports & Marketing ficou responsável pela divulgação das inscrições e pela cobertura do campeonato.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱