Amazonense de Muay Thai mostra a força da arte marcial tailandesa em Manaus

Manaus (AM) – Combates eletrizantes, 180 lutadores ávidos para competir, torcedores em delírio e um público circulante de mais 1.500 pessoas no ginásio do CCA do Dom Pedro. Foi assim o Campeonato Amazonense de Muay Thai realizado no último domingo (20/07), em Manaus.

O evento organizado pela Federação de Muay Thai do Amazonas (FMAM), presidida pelo professor Ricardo Thai, reuniu atletas da arte marcial tailandesa de academias e projetos sociais da capital e interior. São Gabriel da Cachoeira, Tapauá, Coari, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Maués, Itacoatiara, Careiro, Iranduba e Autazes estiveram representados na competição.

“O campeonato foi um sucesso absoluto”. As equipes mais novas têm mostrado um nível técnico diferenciado porque, apesar de seus treinadores serem mais jovens, eles têm buscado mais conhecimento, têm participado de cursos, em especial cursos de regras, e isso faz com que a equipe evolua tecnicamente”, analisou o presidente da FMAM.

Destaques



Promessas do esporte subiram ao ringue e foram consagrados campeões. Erick Adriel, de 14 anos, representou a academia Amazonas Top Team, do Mauazinho, e mostrou que a agremiação não desenvolve apenas o jiu-jítsu.

“Muita gente não sabe, mas a nossa equipe também trabalha bem o muay thai com os professores Pedro e Gilson. Feliz pela vitória e agora é pensar no Spartan (setembro) e, quem sabe, no Thai Kids (São Paulo)”, disse o adolescente do Mauazinho.

A competição reuniu atletas do interior do estado, com destaque para uma delegação de São Gabriel da Cachoeira, o município mais indígena do Brasil, na região do Alto Rio Negro. Representante do povo Baniwa, Fábio César da Silva, de 27 anos, foi outro destaque do campeonato.

“Muito feliz por lutar o Amazonense, vencer meu combate e mostrar a força do nosso povo. Trouxemos oito atletas, além do nosso professor Muniz, e agradeço a federação pela oportunidade de mostrar o nosso muay thai, a nossa raça como povo indígena que pratica o esporte”, disse o Baniwa. Seletiva para o Spartan A edição 2025 do Campeonato Amazonense serviu como uma espécie de peneira para selecionar atletas que vão compor o card do Spartan Muay Thai 15, evento profissional da modalidade que acontece no dia 20 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. Patrocinadores e apoiadores O evento contou com as seguintes parcerias: Prefeitura de Manaus (Semjel), Fighter Store, Roberto Dinamite, WBC, Ótica Brito, Leva Car, LF Frios e On Jornal. Leia mais: De Maués para o mundo: lutador amazonense faz estreia no UFC

