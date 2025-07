Rapper Oruam será indiciado por ligação com facção criminosa no RJ

Residência de Oruam, no Joá, foi alvo de operação da Polícia Civil do RJ; rapper será indiciado por ligação com o Comando Vermelho

A residência do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, foi alvo de uma nova operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) na noite de segunda-feira (21). De acordo com a corporação, foi encontrado, pela segunda vez em menos de seis meses, um integrante do Comando Vermelho (CV) no imóvel, localizado no Joá, um dos bairros mais caros da capital fluminense.

Na manhã seguinte, terça-feira (22), o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, afirmou em entrevista à TV Globo que Oruam será indiciado por associação ao Comando Vermelho. O rapper deverá responder por associação para o tráfico de drogas, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato.

Motivo da operação

A ação foi motivada por uma denúncia de que um adolescente envolvido em roubos de veículos no Estado e ligado ao traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, estaria em uma casa no Joá.

Uma equipe da Polícia Civil foi enviada ao local em uma viatura descaracterizada. Quando o menor deixou a residência acompanhado de outras quatro pessoas, foi abordado pelos agentes, que apreenderam o jovem e os itens que ele carregava — um celular e um cordão.

Nesse momento, Oruam e outros oito homens teriam aparecido na varanda da casa e, segundo a polícia, passaram a xingar os agentes e a arremessar pedras contra eles. Conforme a nota da PCERJ, um dos indivíduos afirmou ser filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o “Marcinho VP”, uma das lideranças do Comando Vermelho, numa tentativa de intimidar os policiais.

Ainda de acordo com a corporação, os agentes entraram na casa após um dos homens correr para o interior do imóvel. Ele foi preso em flagrante e autuado por desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação para o tráfico.

Fuga e reação de Oruam

Segundo a polícia, Oruam e os demais indivíduos fugiram do local. Posteriormente, o rapper publicou vídeos em seu perfil no Instagram relatando a ação.

“Tem mais de 20 viaturas na porta da minha casa. O mesmo delegado que me prendeu. Eu tava saindo, botou a pistola na minha cara e tentou me prender. Nós conseguiu sair, mano”, afirmou.

Oruam também divulgou imagens nas quais, segundo ele, aparece o momento em que ele e outros homens jogam pedras contra os agentes. Em outro vídeo, ele aparece dentro de um carro e desafia os policiais: “Vem aqui me pegar no complexo”, diz. A localização da publicação indicava que ele estaria no Complexo da Penha.

(*) Com informações do Terra

Leia mais: Mãe de Oruam chora e teme que filho seja preso; veja

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱