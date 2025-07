Ataque de pit-bull mata criança de dois anos

Polícia investiga a causa do ataque

Uma criança de 2 anos morreu após ser atacada por um cachorro da raça pit-bull na manhã de segunda-feira (21), em Hortolândia, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o animal havia sido adotado pela família há cerca de dois meses.

Ainda não se sabe o que motivou o ataque. Havia outros adultos na casa no momento do ocorrido, e a perícia foi acionada para investigar o caso.

Ataque e resgate

A Polícia Militar foi chamada por uma vizinha que presenciou a situação. De acordo com os agentes, o cão precisou ser contido a tiros. A criança chegou a ser levada com vida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.

O pit-bull adulto, que foi baleado duas vezes durante a contenção, também foi socorrido.

(*) Com informações do Metrópoles

