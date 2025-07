Omar e David lançam programa de asfaltamento na Zona Norte de Manaus

O senador Omar Aziz (PSD) e o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), participam nesta quarta-feira (23), às 10h30, do lançamento de um programa de asfaltamento na Zona Norte da capital. A cerimônia, marcada para o bairro Cidade Nova, contará com a presença de diversas lideranças políticas do Amazonas e é vista como palco para a oficialização do apoio de Almeida à pré-candidatura de Omar ao Governo do Estado.

O lançamento será na Rua Hélio Leão, conjunto Galiléia I, bairro Nova Cidade.

A obra será executada com recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas por Omar. O gesto reforça a aliança entre os dois líderes, que já vinha sendo sinalizada desde junho, quando o prefeito classificou a parceria com o senador como “indivisível”.

“Essa aliança não vai ser quebrada. Estaremos juntos, senador Omar Aziz, senador Eduardo Braga, Marcos Rotta, David e Renato. Toda essa equipe estará unida pelo bem do Amazonas em 2026”, afirmou David Almeida em declaração recente.

A pré-candidatura de Omar Aziz ao Governo do Amazonas foi lançada oficialmente em abril, durante o evento “Amazonas Forte de Novo”. Na ocasião, o senador defendeu mais investimentos para a capital e interior, destacando áreas como infraestrutura, segurança pública e a Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Não nos furtamos a ajudar Manaus. Eu e o senador Eduardo Braga acreditamos na reeleição do prefeito David Almeida. Nosso compromisso é com a cidade”, afirmou Aziz.

O evento também serve como vitrine para o grupo político formado por Aziz, Almeida e Braga, que busca consolidar um arco de alianças com foco nas eleições de 2026. Durante o lançamento do movimento “Amazonas Forte de Novo”, líderes políticos de todas as regiões do estado, incluindo os 62 prefeitos municipais, manifestaram apoio à pré-candidatura de Omar.

Ao relembrar sua vitória no segundo turno das eleições municipais, David Almeida exaltou a força do grupo. “Vencemos todas as forças contrárias. Isso mostra que a união é para o bem do estado do Amazonas”, declarou o prefeito.

O discurso de Omar Aziz reforça o tom de campanha. “Vamos enfrentar a insegurança como deve ser feito, com coragem e responsabilidade. E, com a ajuda de David e Eduardo, faremos um Amazonas forte”, concluiu.

