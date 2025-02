Omar e David ignoram rumores e afirmam que ‘intriga não vai colar’

Omar disse que tem que acabar com os rumores de que vai se construir uma Manaus e um Amazonas melhor brigando e com intrigas.

O senador Omar Aziz (PSD) e o prefeito de Manaus David Almeida (Avante) reafirmaram o compromisso para 2026 e ignoraram rumores sobre possível disputa entre si. Durante a entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nesta quarta-feira, às 11h, no píer turístico Manaus 355, anexo ao mirante Lúcia Almeida, localizado na avenida 7 de Setembro, no centro da cidade, o parlamentar disse que “intriga não vai colar”.

Omar disse que tem que acabar com os rumores de que vai se construir uma Manaus e um Amazonas melhor brigando e com intrigas.

“Pessoal, não adianta fazer intriga entre eu e o David, que não vai colar. Vou ajudar o prefeito porque estou ajudando Manaus. Tem que acabar com esse negócio. ‘Nhenhenhê, porque não sei o quê. Olha, Omar, cuidado. Olha o David’. Não tem conversa. Aqui a transparência é 100%”, disse o senador ao lado do prefeito.

O senador afirmou que essas intrigas são coisa de menino que não tem o que fazer, que quer tirar proveito, quer se valorizar.

“Mas não vão se valorizar porque eu sou muito experiente, sou um homem vivido. Já estive embaixo, já estive em cima. Ninguém vai me ensinar a fazer política e entender a política”, disse Omar.

Omar afirmou que o prefeito de Manaus chegou a perguntar sobre a parceria com Renato Junior (Avante) para vice na eleição do ano passado.

“Quando nós conversamos para ver se deveria ficar ao lado do Renato, eu disse para fazer o que fosse melhor para a candidatura e para Manaus. Para escolher o vice que fosse da sua vontade. Para não ouvir ninguém”, declarou Omar.

David Almeida, seguindo os posicionamentos de Omar, disse que os opositores que pensam em criar discórdia “vão quebrar a cara”.

“E como o senhor falou, aqueles que estão plantando discórdia vão quebrar a cara, porque eu, Eduardo e o Omar vamos estar juntos ano que vem. Já firmamos esse compromisso e eles sabem disso. Então, não adianta querer antecipar cenários, querer antecipar decisões, porque eu já sentei na casa do Omar, já conversei e já está resolvido. E com o Eduardo Braga também já está resolvido. Então, não tem essas intrigas que estão querendo criar, eles não vão prosperar, porque aqui o que nos envolve é o trabalho e é o compromisso de melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus. O Omar é um dos senadores que tem ajudado a cidade de Manaus e eu tenho gratidão por quem ajuda a cidade de Manaus”, disse Almeida.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱