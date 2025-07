Morre Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, aos 76 anos

Morreu nesta terça-feira (22 de julho), em Londres, o cantor e compositor John Michael “Ozzy” Osbourne, vocalista lendário do Black Sabbath e figura central do heavy metal. Ele tinha 76 anos e estava cercado de familiares no momento do falecimento, conforme comunicado divulgado pela família.

Natural de Birmingham, na Inglaterra, Ozzy Osbourne se destacou na década de 1970 à frente do Black Sabbath, com canções que se tornaram hinos do heavy metal — como Paranoid, Iron Man e War Pigs. Após ser desligado da banda em 1979, ele lançou carreira solo de sucesso a partir de 1980, com álbuns como Blizzard of Ozz e Crazy Train, que consolidaram sua reputação mundial.

Irreverência e excentricidade

Além do sucesso musical, Ozzy ganhou notoriedade pela personalidade irreverente e excentricidade — como o episódio marcado pelas substâncias, pelas manchetes chocantes e pela série de reality show The Osbournes.

Em 5 de julho de 2025, ele realizou no estádio Villa Park, em Birmingham, o concerto “Back to the Beginning”, ao lado dos membros originais do Black Sabbath, além de participações de artistas como Metallica e Guns N’ Roses. Com ingressos esgotados e transmissão global, o evento foi reconhecido pela sua magnitude e ressonância cultural.

O artista vinha enfrentando doença de Parkinson, diagnosticada em 2020, agravada por complicações de acidentes anteriores, como uma queda de quadriciclo e infecções respiratórias. Ainda assim, conseguiu realizar sua última performance em julho.

100 milhões de discos

Ao longo da carreira, Ozzy vendeu mais de 100 milhões de discos entre atuação solo e com o Black Sabbath e duplamente incluído no Rock and Roll Hall of Fame — como membro do Sabbath em 2006 e como artista solo em 2024. Também conquistou prêmios como o Grammy, Ivor Novello e recebeu o MTV Global Icon.

O comunicado oficial da família afirma: “É com mais tristeza do que as palavras podem expressar que temos que informar que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos aos fãs que respeitem nossa privacidade neste momento”.

Em todo o mundo, músicos, fãs e personalidades prestaram homenagens nas redes sociais, agradecendo ao “Prince of Darkness” pela contribuição à cultura musical.

