Amazonas registra mais de 75 mil empresas de comércio

O Amazonas contabilizou 75.132 empresas do setor comercial, ocupando a 19ª posição entre as unidades federativas do país em número de estabelecimentos, entre abril de 2024 e abril de 2025. Os dados fazem parte da edição mais recente da pesquisa IPC Maps, especializada há mais de 30 anos na análise do potencial de consumo dos brasileiros.

Apesar do crescimento geral no número de empresas, o levantamento revela uma retração expressiva entre os Microempreendedores Individuais (MEIs). No período analisado, mais de 245 mil MEIs encerraram atividades no país — cenário que contrasta com o avanço de 34,8% no total de empresas com outras naturezas jurídicas, como sociedades empresárias e limitadas, que impulsionaram o crescimento do comércio varejista e atacadista.

Mesmo com a queda, os MEIs seguem dominando o setor, respondendo por 3,4 milhões dos 5,59 milhões de empreendimentos comerciais ativos em todo o Brasil.

No recorte por regiões, o Norte ocupa a última colocação no ranking nacional, com quase 368 mil estabelecimentos comerciais. A maior concentração segue no Sudeste, com 2,5 milhões de empresas, seguido pelo Nordeste (1,2 milhão), Sul (974 mil) e Centro-Oeste (504,6 mil).

Entre os estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia lideram o volume de unidades comerciais.

IPC Maps

Publicado anualmente pela IPC Marketing Editora, o estudo utiliza dados oficiais e metodologias próprias para mensurar o potencial de consumo em todos os 5.570 municípios brasileiros. A pesquisa detalha indicadores econômicos em 22 categorias de produtos e serviços, considerando classes sociais, áreas urbana e rural, e setores produtivos, com análises comparativas entre regiões, estados e municípios ao longo do tempo.

*Com informações da assessoria

