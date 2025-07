Agronegócio pode perder US$ 5,8 bi com tarifa de Trump

Estudo aponta que medidas tarifárias propostas por Donald Trump podem reduzir em quase metade as exportações do agronegócio brasileiro aos EUA

Representantes do agronegócio brasileiro estimam um prejuízo de até US$ 5,8 bilhões no setor caso os Estados Unidos implementem o tarifaço anunciado por Donald Trump a partir de 1º de agosto. O cálculo aparece em um estudo obtido pela CNN, que analisa os impactos diretos nas exportações para o mercado norte-americano.

Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 12,1 bilhões em produtos do agronegócio aos EUA, o que representa uma fatia expressiva do comércio exterior do setor. Com o novo pacote de tarifas, a estimativa é que o valor pago pelas importações sofra uma queda de 48%.

“Com base na elasticidade das importações de bens nos Estados Unidos, estima-se uma queda de 48% no valor total pago pelas importações. Isso representa uma perda de US$ 5,8 bilhões na receita dos exportadores brasileiros com vendas de produtos do agronegócio aos EUA”, aponta o relatório.

Impacto direto nos preços e exportações

O estudo afirma que o choque tarifário será integralmente repassado aos preços finais de importação. Com isso, uma elevação de 50% nas tarifas levaria a um aumento proporcional nos preços dos produtos no mercado norte-americano, o que dificultaria a competitividade dos itens brasileiros.

“Uma elevação de 50% nas tarifas elevaria em 50% os preços finais”, complementa o levantamento.

Produtos mais afetados pelo tarifaço de Trump

Entre os produtos com maior risco de impacto estão os sucos de laranja e produtos de madeira, cujas tarifas tornar-se-iam inviáveis para o comércio exterior. Já produtos como o café verde seriam menos afetados, devido à menor oferta no mercado internacional — o que reduz a possibilidade de substituição por outros fornecedores.

A seguir, veja os percentuais estimados de perdas por tipo de produto exportado para os EUA:

Sucos de laranja não congelados, não fermentados : 100%

: 100% Outras obras em madeira : 100%

: 100% Outros açúcares de cana, de beterraba e sacarose quimicamente pura : 100%

: 100% Portas e caixilhos de madeira não classificados anteriormente : 93%

: 93% Álcool etílico não desnaturado : 71%

: 71% Sebo de bovinos, ovinos ou caprinos : 50%

: 50% Outros açúcares de cana : 33%

: 33% Carnes bovinas desossadas e congeladas : 33%

: 33% Café não torrado, não descafeinado : 25%

: 25% Pasta química de madeira de não conífera: 25%

Café brasileiro sente menos impacto, mas ainda preocupa

Embora o estudo aponte que o café verde brasileiro sofrerá impacto reduzido — cerca de 25% nas exportações —, o setor ainda vê o cenário com cautela. A baixa oferta mundial do grão torna a substituição do produto brasileira menos provável, mas o aumento dos custos pode afetar a competitividade do produto.

Ameaça às relações comerciais com os EUA

Caso as medidas entrem em vigor, o tarifaço de Trump pode gerar um rompimento importante nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos no setor agrícola, comprometendo uma das maiores fontes de receita do agronegócio nacional.

A partir de agora, o setor aguarda com atenção os desdobramentos políticos e econômicos das eleições presidenciais norte-americanas, já que o retorno de Trump ao poder colocaria o novo pacote de tarifas em ação.

Leia mais:

Tarifaço pode reduzir inflação de alimentos no Brasil, diz ministro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱