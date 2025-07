Governo do Amazonas investe R$ 530 mil em Autazes

Investimentos fortalecem produção rural, empreendedorismo e inclusão social no município

O governador Wilson Lima destinou mais de R$ 530 mil para fortalecer o setor primário e social do município de Autazes, interior do Amazonas. Os investimentos foram anunciados nesta terça-feira (22), com ações que vão beneficiar diretamente a população e impulsionar a economia local.

“Fizemos entregas de financiamento em várias linhas que nós temos para ajudar o empreendedor. Também fizemos entregas do setor primário e social, como as cadeiras de rodas e a inauguração do posto fixo do Crédito Rosa”, disse o governador Wilson Lima.

Setor primário

O crédito rural foi o principal foco dos investimentos. Por meio do Idam e da Afeam, o governo destinou R$ 408 mil a pescadores artesanais. Os recursos financiaram a compra de equipamentos e insumos como:

10 motores de popa

10 motores de 15 HP

2 botes de alumínio

caixas de isopor

apetrechos de pesca

Parte do valor também foi destinada ao custeio da atividade pesqueira, fortalecendo a economia local.

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou:

Suplemento alimentar para bovídeos

Roçadeiras motorizadas

Mudas de café

Certificados digitais para produtores

Ações da ADS incentivam produção e economia rural

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) firmou contrato do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme). Além disso, foram entregues:

Cheques do programa +Crédito Amazonas Feirantes

Aeradores para piscicultura

1 tonelada de produtos por meio do Programa de Assistência Familiar (PAF)

Crédito solidário e apoio a empreendedores locais

Na área social, o Fundo de Promoção Social (FPS), junto à Afeam, ofertou o Crédito Solidário, um financiamento sem burocracia para:

Desempregados

Pessoas sem vínculo formal de trabalho

Trabalhadores informais

Além disso, o programa +Crédito Amazonas foi destinado a microempreendedores individuais (MEIs), com valores de até R$ 21 mil.

Crédito Rosa

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e a Afeam reinauguraram o posto de atendimento do Crédito Rosa, voltado ao financiamento de mulheres empreendedoras.

Inclusão social beneficia pessoas com deficiência

Mais de 60 pessoas com deficiência foram contempladas por ações da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD). As iniciativas incluíram:

Entrega de cinco cadeiras de rodas posturais

Apoio à mobilidade

Garantia de direitos para PcDs em situação de vulnerabilidade

As ações fazem parte do programa Inclusão sobre Rodas, que promove acessibilidade e dignidade aos moradores com deficiência.

