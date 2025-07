Preta Gil terá velório aberto ao público no Theatro Municipal

Cantora de 50 anos morreu no domingo (22)

A cantora Preta Gil, que faleceu aos 50 anos no último domingo (20), será velada em cerimônia aberta ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h. O local e o formato do velório atendem a um desejo expresso pela própria artista em vida. A informação foi confirmada pela família nesta terça-feira (22).

“Velório de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, sexta-feira, 25 de julho, das 9h às 13h: cerimônia aberta ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Celebraremos sua vida, arte e legado”, diz o comunicado oficial divulgado nas redes sociais.

Celebraremos sua vida, arte e legado. 🤍 pic.twitter.com/4ZVRkz2zFv — Preta Gil (@PretaGil) July 23, 2025

Corpo de Preta Gil ainda não foi repatriado

Preta Gil morreu nos Estados Unidos, onde estava internada em Nova York para um tratamento experimental contra o câncer. Até a noite de terça-feira, ainda não havia uma previsão oficial para a repatriação do corpo ao Brasil.

Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e madrasta da cantora, também se manifestou sobre o assunto. Em uma publicação nas redes sociais, agradeceu o carinho do público e informou que as cerimônias fúnebres acontecerão no Rio de Janeiro.

“Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui”, afirmou.

Segundo a assessoria de Gilberto Gil, o corpo de Preta Gil deverá ser cremado.

Desejo de um velório como micareta foi revelado em entrevista

Em uma entrevista ao canal “Põe na Roda”, no YouTube, Preta Gil falou de forma descontraída sobre como gostaria que fosse seu funeral. “Quero que seja uma micareta real. Se Ivete [Sangalo] for depois de mim, bota ela, mesmo velha, gagá, em cima do trio”, brincou a artista, revelando o desejo por uma celebração alegre da sua vida.

Preta Gil morre aos 50 anos após luta contra o câncer

Preta Gil morreu em decorrência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. Após um período de remissão, a doença retornou de forma agressiva, com metástases no peritônio, dois linfonodos e um nódulo no ureter.

Cantora, compositora, empresária e atriz, Preta estava em Nova York realizando um tratamento experimental no momento do falecimento.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, ela deixa o filho Francisco, de 30 anos, e a neta Sol de Maria, de nove. Preta também deixa um legado marcado pela defesa dos direitos das mulheres, da população negra e da comunidade LGBTQIA+, além de levantar bandeiras importantes sobre autoaceitação e amor-próprio.

