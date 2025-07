Morre Preta Gil, aos 50 anos, após luta contra o câncer

A cantora e empresária Preta Gil faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, após uma intensa batalha contra o câncer. Segundo o colunista Léo Dias, a morte foi confirmada pela assessoria da artista por meio de comunicado oficial. Preta estava em tratamento experimental nos Estados Unidos desde maio deste ano.

Diagnóstico e luta contra o câncer

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023. Após passar por um rigoroso tratamento e diversas cirurgias, ela chegou a anunciar a conclusão da terapia oncológica em dezembro daquele ano.

Contudo, em agosto de 2024, a cantora revelou que exames de rotina haviam identificado uma metástase, o que a levou a retomar o tratamento. Desde então, enfrentou novas internações e procedimentos, incluindo uma cirurgia de 21 horas em dezembro.

Legado artístico e apoio à família

Filha do cantor Gilberto Gil, Preta construiu uma carreira sólida na música e também atuou como empresária e figura importante na luta por representatividade no entretenimento brasileiro. Sua morte causa grande comoção no meio artístico e entre os fãs.

Leia mais:

Preta Gil ficará na UTI nos próximos dias após cirurgia, diz boletim

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱