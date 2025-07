Agricultores e pecuaristas de Autazes recebem equipamentos e apoio da Sepror

Ações fortalecem agricultura familiar e pecuária com entrega de insumos, equipamentos e inclusão digital

Uma série de entregas foram feitas pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), durante a terça-feira (22), no município de Autazes, interior do Amazonas. A ação beneficia diretamente agricultores familiares e pecuaristas da região.

As entregas aconteceram na Quadra Poliesportiva Juca Siqueira, com presença do governador Wilson Lima, secretários estaduais, deputados e autoridades locais.

Apoio a produtores afetados pela cheia

O secretário da Sepror, Daniel Borges, destacou que as ações fazem parte de um esforço para fortalecer a agricultura familiar e dar suporte a produtores prejudicados pela cheia dos rios.

“Estamos seguindo a determinação do governador Wilson Lima para fortalecer agricultura familiar. Estamos auxiliando com a nossa equipe técnica os produtores rurais afetados pela cheia, dando mais incentivo e dignidade a eles”, afirmou Borges.

Suplemento alimentar e incentivo à pecuária

Para apoiar a pecuária local, foram entregues três toneladas de sal mineral, beneficiando 20 produtores rurais. O investimento foi de R$12.450,00. Cada pecuarista recebeu cinco sacos com 30 kg.

O suplemento alimentar é essencial para o crescimento saudável de bovinos e bubalinos, tanto para corte quanto para produção de leite.

Equipamentos para agricultores do PAA

A Sepror repassou cinco roçadeiras motorizadas para a Prefeitura de Autazes. Os equipamentos atenderão agricultores do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com investimento de R$10 mil.

Mudas de café para nova alternativa econômica

Foram entregues 900 mudas de café robusta amazônico para 30 produtores, com investimento de R$3.600,00. Cada um recebeu 30 mudas, incentivando a diversificação da produção e aumento de renda.

Certificados digitais ampliam acesso a políticas públicas

Dois certificados digitais foram entregues às associações Aaplam e Asafram. A iniciativa facilita o acesso a políticas públicas, financiamentos e programas de incentivo à produção rural.

Inclusão digital e fortalecimento institucional

A ação também representa um avanço na modernização das cadeias produtivas. O certificado digital amplia a autonomia de cooperativas e associações, promovendo sustentabilidade e geração de renda.

Associação regularizada para acessar benefícios

Na ocasião, foi assinada a reformulação do estatuto da Associação de Desenvolvimento Comunitário Agrícola Bom Jesus, medida que permite à entidade acessar políticas públicas estaduais e federais.

