Leilão do Detran-AM: Visitação de veículos inicia nesta quarta-feira

Leilão do Detran Amazonas

Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizará, a partir desta quarta-feira (23/07) até sexta-feira (25/07), sempre das 9h às 16h, a visitação para inspeção visual dos veículos que estarão disponíveis no leilão promovido pela instituição. Ao todo, serão 305 lotes que estarão à disposição para arremate, sendo 38 carros e 267 motocicletas.

Os interessados podem comparecer na avenida Raimundo Parente, lote 45, bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus.

“A visitação é importante, pois evita que o cidadão possa cair em qualquer espécie de golpe, já que infelizmente existem pessoas que agem de má fé na internet com sites falsos”, alertou o gerente do setor de Leilão do Detran-AM, Altair Gadelha.

O Detran Amazonas destaca, ainda, a importância da visitação, pois o interessado não estará comprando um bem novo, mas sim um veículo usado e poderá fazer a inspeção presencial.

Leilão

O pregão continua sendo realizado de forma exclusivamente on-line, e acontecerá no dia 28 de julho, com início dos trabalhos marcados para às 9h, no site www.wrleiloes.com.br.

Para mais detalhes, basta acessar o site institucional do Detran-AM detran.am.gov.br, clicar em “Publicações”, em seguida aba Leilões, e por fim, acessar o Edital de Regras 02/2025.

Leia mais:

