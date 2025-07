Suframa capacita comitiva do IFAC sobre política de PD&I

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) promoveu, nesta quarta-feira (23), um treinamento técnico voltado à Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). A capacitação foi direcionada à comitiva do Instituto Federal do Acre (IFAC), que realiza visita técnica à capital amazonense entre os dias 23 e 25 de julho.

O encontro aconteceu no auditório da autarquia, com condução da equipe da Coordenação-Geral de Gestão Tecnológica (CGTEC) e abertura oficial feita pelo superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da Suframa, Waldenir Vieira.

Lei de Informática e recursos para 2025

A procuradora federal junto à Suframa, Diana Azin, abriu a programação apresentando o papel da autarquia no contexto da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus. Na sequência, o coordenador-geral da CGTEC, Rafael Gouveia, explicou os principais pontos da Política de PD&I gerida pela Suframa.

Segundo Gouveia, a legislação exige que empresas do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) invistam ao menos 5% do faturamento com esses produtos em atividades de PD&I na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá.

“A estimativa da Suframa é que, em 2025, o volume de recursos obrigatórios em PD&I alcance R$ 1,59 bilhão. Esses valores podem ser acessados por Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) via convênios com empresas obrigadas ou por meio dos Programas Prioritários do CAPDA”, afirmou.

Aspectos operacionais da política de PD&I

O treinamento prosseguiu com a apresentação de conceitos e práticas operacionais ligados à execução das atividades de PD&I. A exposição foi conduzida por Thiago de Melo, coordenador de Monitoramento Tecnológico da Suframa.

Em seguida, a coordenadora de Articulação Tecnológica, Taynara Tenório, detalhou o funcionamento dos Programas Prioritários do CAPDA e a participação das Empresas de Base Tecnológica (EBTs) nesses projetos.

Desenvolvimento regional e parcerias

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, participou do evento e destacou a importância da política de PD&I como instrumento de geração de conhecimento e fortalecimento das instituições regionais.

“A política de PD&I é uma das ferramentas mais importantes para interiorizar o desenvolvimento e gerar conhecimento aplicado à realidade da Amazônia. Esses recursos contribuem diretamente para o fortalecimento das instituições de ensino e pesquisa nos estados da área de abrangência da Suframa”, declarou.

Visita técnica do IFAC visa parcerias

A visita da comitiva do Instituto Federal do Acre (IFAC) a Manaus tem como objetivo fortalecer o intercâmbio de experiências e ampliar parcerias com o ecossistema de inovação local.

Participam da missão o reitor Fábio Oliveira; a pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Herika Satrapa; o diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), Genildo Cavalcante Junior; a pró-reitora de Extensão, Luana Oliveira; além de pesquisadores e extensionistas da instituição.

A programação segue até sexta-feira (25). Na tarde desta quarta-feira, o grupo apresenta seu portfólio de projetos e serviços a empresas locais, na sede da Suframa, com foco em identificar demandas e oportunidades de colaboração.

Para quinta-feira (26), estão agendadas visitas ao Polo de Inovação do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), à Fundação Paulo Feitoza (FPFTech) e ao CITS Amazonas.

