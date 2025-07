Homem é executado a tiros em plena luz do dia no Centro de Manaus

Vítima foi morta com quatro tiros por dois suspeitos que fugiram do local.

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, foi executado a tiros em plena luz do dia, na tarde desta quarta-feira (23), na rua Marcílio Dias, no Centro de Manaus.

Segundo informações de moradores da área repassadas à polícia, dois suspeitos armados se aproximaram da vítima e efetuaram ao menos quatro disparos. A arma usada no crime, conforme a PM, foi uma pistola nove milímetros.

A equipe de perícia que atendeu a ocorrência informou que o homem tinha tatuagens visíveis no corpo, incluindo desenhos na canela, no braço e o nome “Gilson” tatuado no pescoço — o que pode ajudar na sua identificação.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pelo caso. Imagens de câmeras de segurança da rua devem ser usadas para tentar identificar os autores do crime.

A polícia ainda não divulgou informações sobre a motivação do assassinato.

Leia mais:

Homem é morto a tiros no Prosamim no bairro Morro da Liberdade, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱