Pesquisa aponta alta intenção de compras para o Dia dos Pais, em Manaus

A intenção de consumo dos manauaras para o Dia dos Pais 2025 segue em alta: 97% dos consumidores entrevistados afirmaram que pretendem presentear na data. Os dados fazem parte da Pesquisa de Intenção de Compra do Consumidor para o Dia dos Pais, realizada pela Fecomércio Amazonas, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), nos dias 5 e 6 de junho de 2025, com 1.199 consumidores do comércio varejista.

O levantamento mostra que a maioria (51%) pretende realizar a compra na semana da data comemorativa, enquanto 23% deixam para a véspera e 10% compram no próprio Dia dos Pais. Apenas 16% se antecipam em até duas semanas.

A grande preferência é pelas compras presenciais (93%), feitas principalmente em shoppings (53%), no Centro da Cidade (29%) e em lojas de bairro (15%). Apenas 6% optam por comprar online.

Em relação à forma de pagamento, o dinheiro e o Pix aparecem em primeiro lugar (54%), seguidos pelo cartão de crédito (37%) e crediário ou cartão da loja (9%).

Roupas lideram lista de compras e também a preferência dos pais

O tipo de presente mais lembrado é o vestuário, citado por 33% dos consumidores, seguido por calçados (17%), acessórios (17%), perfumes e cosméticos (15%) e refeições especiais (5%). Outros itens mencionados foram eletrônicos, artigos esportivos, viagens e ferramentas.

A maioria dos entrevistados (77%) deve comprar apenas um presente, enquanto 23% pretendem adquirir mais de um. A faixa de gasto mais citada está entre R$ 81,00 e R$ 150,00, mencionada por 42% dos consumidores, seguida pela faixa entre R$ 151,00 e R$ 250,00 (31%), até R$ 80,00 (16%), entre R$ 251,00 e R$ 400,00 (7%) e acima de R$ 400,00 (4%).

A pesquisa também ouviu os pais sobre os presentes que gostariam de receber: 25% deles gostariam de ganhar roupas, 18% calçados, 15% acessórios, 14% perfumes e 6% refeições especiais. Além dos pais como destinatários dos presentes (59%), também aparecem na lista de homenageados: esposo (21%), sogro (7%), avô (5%) e filho (3%). Outros membros da família, como padrasto, mãe e tio, também foram citados (5%).

*Com informações da assessoria (HM)

