O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou o repasse de R$ 6 milhões do Proesc para mais de 500 escolas da rede municipal. O valor será creditado diretamente nas contas das unidades escolares nesta quinta-feira (24). O objetivo é permitir melhorias nos ambientes pedagógicos com mais agilidade e autonomia.

Quem tem direito

Todas as unidades escolares da rede municipal de Manaus com unidade executora ativa e regular junto à Secretaria Municipal de Educação (Semed) estão aptas a receber os recursos. A verba pode ser usada para pequenos reparos, compra de materiais e adequações estruturais necessárias.

Mais autonomia

O Proesc dá autonomia às escolas para lidar com demandas urgentes do dia a dia, evitando burocracias. Cada unidade é responsável por aplicar os recursos com transparência e acompanhamento técnico da Semed.

“Esse repasse fortalece a autonomia dos nossos gestores e melhora, na prática, a qualidade do ensino”, afirmou o secretário Júnior Mar.

Investimento em 2025

Somando os dois repasses já realizados neste ano (R$ 8,5 milhões em abril e R$ 6 milhões agora), o investimento no programa chega a R$ 14,5 milhões, beneficiando cerca de 245 mil alunos da rede pública.cia diretamente cerca de 245 mil alunos da rede municipal.

Leia mais:

Justiça autoriza utilização de detectores de metal em escolas de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱