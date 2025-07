Movimento de passageiros cresce 16% no Aeroporto de Manaus em 2025

Ampliação de rotas e novos voos internacionais impulsionam alta no fluxo de viajantes no primeiro semestre

O Aeroporto Internacional de Manaus registrou um crescimento de 16% no número de passageiros no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Operado pela VINCI Airports, o terminal movimentou 1,588 milhão de viajantes entre janeiro e junho, com destaque para o aumento de voos nacionais e internacionais.

Novas rotas impulsionam o fluxo de passageiros

Segundo o último relatório de tráfego da VINCI Airports, o número de operações de pousos e decolagens também cresceu: foram 15.322 voos no semestre, o que representa uma alta de 6,6%.

Entre abril e junho, o aeroporto manauara movimentou 808 mil passageiros, com aumento de 17% em relação ao segundo trimestre de 2024.

No Brasil, os oito aeroportos operados pela VINCI registraram alta de 12% no número de passageiros no mesmo trimestre, ultrapassando 3 milhões de pessoas.

Destinos nacionais e internacionais em alta

O desempenho positivo é reflexo da expansão da malha aérea de Manaus, articulada pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia em parceria com companhias aéreas, governos e entidades do setor turístico.

Rotas nacionais como Fortaleza, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Boa Vista e Santarém receberam mais frequências. Cidades turísticas preferidas dos amazonenses, como Fortaleza e Rio, ganharam destaque.

A conectividade internacional também avançou. Desde junho, a Copa Airlines passou a operar cinco voos semanais para a Cidade do Panamá, e a Gol ampliou as frequências para Bogotá, facilitando o acesso a destinos como Cartagena, Medellín e San Andrés, na Colômbia.

VINCI Airports cresce globalmente

No cenário internacional, a VINCI Airports registrou crescimento de 6,7% no segundo trimestre de 2025, com mais de 86 milhões de passageiros movimentados.

O aumento global foi impulsionado por:

Maior oferta de assentos, especialmente por companhias low cost;

Forte demanda por rotas de longa distância, com alta de 11%.

Destaques internacionais incluíram Lisboa, Edimburgo, London Gatwick, e países como China, México, Camboja, Hungria e Cabo Verde. Em Portugal, os voos para o Brasil e os Estados Unidos continuam aquecidos, e Edimburgo teve alta de 30% no tráfego internacional, puxado por rotas para a América do Norte.

Leia mais:

Viagens aéreas: Deputado reforça os direitos do consumidor garantidos pelo CDC

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱