TRE-AM leva serviços eleitorais à zona rural de Manaus

Para facilitar o acesso aos serviços eleitorais e reforçar a cidadania, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) está presente, entre os dias 23 e 25 de julho, na Comunidade Agrícola São Francisco de Caramuri, situada na zona rural de Manaus, na região do Médio Amazonas.

A ação integra a programação da 12ª Semana da Cidadania e Saúde Rural, organizada pelos próprios moradores, com apoio de diversos órgãos públicos.

Justiça Eleitoral mais próxima da população

A participação do TRE-AM é coordenada pela 70ª Zona Eleitoral, sob a liderança do chefe de cartório Aquino Souza. Ele destacou a importância da iniciativa para as comunidades afastadas:

“Essas ações aproximam a sociedade da Justiça Eleitoral. Ao levar nossos serviços até a comunidade, garantimos não apenas o acesso aos procedimentos eleitorais, mas também a promoção da cidadania”, afirmou Aquino.

A estimativa é de que mais de 150 pessoas sejam atendidas durante os três dias de atividade.

Serviços disponíveis na comunidade

Entre os principais serviços eleitorais oferecidos estão:

Emissão da primeira via do título de eleitor ;

; Transferência de domicílio eleitoral ;

; Revisão de dados cadastrais ;

; Regularização de títulos cancelados.

Biometria avança na zona rural

Mesmo com 93% da população amazonense já cadastrada biometricamente, a coleta biométrica também está disponível na comunidade. A ação foca principalmente nos eleitores que não registraram suas digitais durante a pandemia.

“Naquele período, as condições não permitiram a coleta biométrica. Por isso, parte dos eleitores ainda está com o cadastro incompleto junto à Justiça Eleitoral”, explicou Aquino. Leia mais: TRE-AM confirma decisão que anula registros da Federação PSDB/Cidadania

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱