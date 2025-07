Um carro capotou na manhã desta quinta-feira (24) após colidir com uma placa de fiscalização eletrônica na avenida das Flores, nas proximidades do Igarapé do Passarinho, na zona norte de Manaus. O veículo foi lançado para fora da pista e parou em uma área de mata às margens da via.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o carro completamente virado de cabeça para baixo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foram acionadas e atenderam a ocorrência.

As autoridades vão apurar as causas do acidente. O trânsito na avenida das Flores ficou bastante lento após o ocorrido.

Carro capota após bater em placa e vai parar em barranco na Zona Norte de Manaus pic.twitter.com/8HblbTaD6T — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 24, 2025

Leia mais

Acidente entre carro e moto deixa ferido na Zona Norte de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱