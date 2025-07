Hulk Hogan, um dos maiores nomes da luta livre mundial, morreu nesta quarta-feira (24), aos 71 anos.

A causa da morte foi uma parada cardíaca. O ex-lutador estava em casa, na cidade de Clearwater, na Flórida.

A informação foi confirmada pela WWE, empresa em que ele se consagrou como ícone global do wrestling.

Sucesso nos ringues

Nos anos 1980, Hogan se tornou sinônimo de luta livre.

Ele venceu 12 títulos mundiais, arrastou multidões para arenas e ajudou a transformar o wrestling em espetáculo de massa.

Entre seus maiores feitos está a vitória contra André the Giant na WrestleMania III, diante de mais de 90 mil pessoas. Também foi o primeiro a vencer o Royal Rumble duas vezes seguidas, em 1990 e 1991.

De 1984 a 1988, manteve o cinturão da WWF por 1.474 dias seguidos — um recorde que até hoje impressiona fãs e especialistas.

Nos anos 1990, surpreendeu mais uma vez ao liderar a criação da facção nWo (New World Order) na WCW. Com isso, renovou o jeito de contar histórias no wrestling e marcou uma nova geração.

Ícone da cultura pop

Fora dos ringues, Hogan também brilhou. Participou do filme Rocky III, estrelou o reality Hogan Knows Best e virou rosto de brinquedos, games e comerciais.

Suas frases — como “Whatcha gonna do, brother?” e “Treinar, orar, tomar vitaminas e acreditar em si mesmo” — viraram bordões e inspiraram fãs pelo mundo.

Comoção global

A morte de Hogan gerou forte repercussão. A WWE divulgou nota oficial lamentando a perda:

“A WWE está triste ao saber que o membro do Hall da Fama da WWE, Hulk Hogan, faleceu. Uma das figuras mais reconhecidas da cultura pop…”

Nas redes sociais, fãs, lutadores e celebridades prestaram homenagens. Muitos relembraram suas lutas, bordões e o impacto que ele teve no esporte e na TV.

Polêmicas e recomeços

A trajetória de Hogan também teve controvérsias. Em 2015, foi afastado da WWE após declarações racistas virem à tona. Mais tarde, foi reintegrado à empresa e ao Hall da Fama.

Nos últimos meses, passou por cirurgias, incluindo no pescoço. Segundo a família, ele vinha se recuperando bem e tinha o “coração forte”.

Legado eterno

Hulk Hogan não foi apenas um campeão. Foi símbolo de uma era. Com carisma, força e presença de palco, ajudou a redefinir o que é ser um astro do wrestling.

Seu nome seguirá vivo nos ringues e no imaginário de milhões de fãs que cresceram gritando por ele.

