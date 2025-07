Uma mulher desmaiou enquanto aguardava na fila para comprar o famoso morango do amor em Cuiabá, atração que tem viralizado nas redes sociais. Segundo testemunhas, o calor intenso e a ansiedade fizeram com que a consumidora passasse mal, chegando a apoiar-se no corrimão antes de perder a consciência.

Atendimento rápido

Pessoas próximas e profissionais do SAMU prestaram socorro imediato à mulher, que foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Seu estado de saúde foi informado como estável pelas equipes médicas.

Calor e aglomeração

O episódio ocorreu em meio a uma fila longa e sob altas temperaturas, o que contribuiu para o mal-estar da consumidora. O calor e a demora na espera intensificaram os riscos à saúde em um ambiente já tenso pela aglomeração.

Doce em alta

O morango do amor, coberto com chocolate e confeitos, tem feito sucesso em Cuiabá, levando muitas pessoas a enfrentarem filas de até 40 minutos para adquiri-lo, aumentando a exposição ao calor.

Importância do cuidado

Casos como este reforçam a necessidade de atenção ao bem-estar em situações de espera prolongada, com recomendações para hidratação, pausas e cuidados contra o calor para evitar desmaios e outros problemas de saúde.

Leia mais:

Mulher infarta durante voo que tinha 15 cardiologistas a bordo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱