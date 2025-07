Ex-delegado atira em ladrão durante tentativa de assalto

Um homem foi baleado na tarde de sexta-feira (25) ao tentar roubar o celular do ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo, Clóvis Ferreira de Araújo, no bairro da Consolação, região central da capital paulista.

De acordo com o ex-delegado, ele reagiu ao assalto para se defender e atirou nas pernas do suspeito com uma pistola calibre .40. O assaltante estava em uma bicicleta no momento da abordagem.

Recorrência

O secretário-executivo de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, esteve no local após o ocorrido. Segundo ele, o suspeito já havia sido preso duas vezes por roubo de celular apenas neste ano, mas foi liberado nas duas ocasiões.

“É o nosso retrabalho. Ele já foi preso duas vezes por roubo de celular. Hoje não foi o dia dele, tentou assaltar um policial experiente”, afirmou o secretário.

O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e preso pela terceira vez.

(*) Com informações do Metrópoles

