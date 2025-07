Detran-AM faz leilão online com 305 veículos nesta segunda

Evento acontece no dia 28 e inclui carros e motos em estado recuperável; participação exige cadastro prévio no site oficial

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) promove, na próxima segunda-feira (28), às 9h, mais um leilão de veículos. O certame será realizado de forma totalmente online, por meio do site da WR Leilões: www.wrleiloes.com.br.

Para participar, os interessados devem se cadastrar previamente na plataforma.

Leilão inclui carros e motos recuperáveis

Ao todo, serão leiloados 305 veículos, sendo 267 motocicletas e 38 carros, todos classificados como recuperáveis, ou seja, em condições de voltar à circulação após regularização.

A lista completa dos veículos está disponível no site do Detran-AM. Basta acessar o portal detran.am.gov.br, clicar em “Publicações”, depois em “Leilões” e, por fim, abrir o Edital de Regras 02/2025.

Cuidado com golpes: Detran-AM reforça alerta

Com a proximidade do leilão, o Detran-AM reforça o alerta sobre golpes de venda de veículos em redes sociais. A instituição esclarece que não realiza vendas diretas, e que a única forma de adquirir um dos veículos do pátio é por meio do leilão oficial.

“A única forma de adquirir um veículo do pátio é participando do certame”, afirmou Altair Gadelha, gerente do Setor de Leilão do Detran-AM.

Como denunciar golpes de venda de veículos

Quem foi vítima de fraude ou tentativa de golpe deve entrar em contato com a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) pelo telefone (92) 3239-3780.

(*) Com informações da assessoria

