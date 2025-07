Trio é preso com malas cheias de drogas em Tefé, no AM

Três homens foram presos e um adolescente apreendido com 66 tabletes de drogas escondidos em malas, no município de Tefé

Três homens foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido com 92 quilos de drogas escondidos em uma embarcação no município de Tefé, interior do Amazonas. A apreensão ocorreu na sexta-feira (25), nas proximidades do distrito de Caiambé, zona rural da cidade.

Drogas estavam em malas espalhadas pela embarcação

Segundo a polícia, os entorpecentes estavam divididos em 66 tabletes, armazenados dentro de malas e distribuídos em áreas diferentes do barco. Os suspeitos têm 24, 29 e 31 anos.

Denúncia feita por passageiros ajudou na prisão

Passageiros e tripulantes perceberam movimentações suspeitas dos homens, que colocaram as malas longe de onde estavam acomodados. A atitude chamou atenção, e os funcionários da embarcação acionaram os policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar, que também estavam a bordo.

Durante a revista nas bagagens, os policiais encontraram os pacotes com a droga.

Força Tática deu apoio à ação

Uma equipe da Força Tática, que atua em operação na região, foi chamada para reforçar a ocorrência. Os suspeitos foram presos em flagrante e levados à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, junto com o material apreendido.

Polícia pede apoio da população

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo disque 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Preso homem que comandava distribuição de drogas por motoboys em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱