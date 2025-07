Operação fecha adegas por som alto e falta de licença ambiental em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) interditou adegas que funcionavam de forma irregular em bairros das zonas norte e oeste de Manaus, durante a Operação Harpócrates, realizada no sábado (26/07). A ação teve como foco o combate à poluição sonora e contou com apoio de diversos órgãos ambientais e de segurança.

As equipes da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) fiscalizaram quatro estabelecimentos. Pelo menos uma das adegas, localizada na avenida José Henrique, bairro Monte das Oliveiras, zona norte, foi flagrada funcionando mesmo após ter sido interditada anteriormente.

“O local foi autuado por não apresentar Licença Ambiental para uso de som. Os responsáveis podem responder por crime ambiental”, afirmou o delegado Guilherme de Antoniazzi, da Dema.

A Polícia Civil informou que houve interdições, mas não divulgou a quantidade exata de adegas fechadas.

Além da Polícia Civil, participaram da operação o Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), a Guarda Municipal de Manaus e o Instituto de Criminalística (IC).

Denúncias

A Dema reforça que denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas pelo telefone (92) 3667-7741 ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O registro de Boletins de Ocorrência também pode ser feito pelo site da Delegacia Virtual: delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

