Vídeo mostra colisão violenta entre ônibus e carro no Lírio do Vale; veja

Manaus (AM) – Uma colisão entre um ônibus do transporte coletivo e um carro de passeio foi registrada na manhã desta segunda-feira (28), na rua 21, no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus. O acidente envolveu um coletivo da linha 223 (prefixo 0513040) e deixou o motorista do veículo particular com ferimentos leves.

De acordo com informações preliminares, o condutor do automóvel teria invadido a pista ao tentar cruzar a via, ocasionando a colisão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros no local.

Os dois veículos permanecem no local aguardando a chegada da perícia técnica. Equipes da Supervisão do Sinetram acompanham a ocorrência e orientam os operadores.

Em razão do acidente, as linhas 010, 211, 213, 219 e 223 operam com desvio temporário pela rua Jequié, até que a via seja completamente liberada. O Sinetram informou que está monitorando a situação e divulgará novas informações, caso necessário.

