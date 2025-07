Boi Brilhante é campeão do 67º Festival Folclórico do Amazonas

Manaus (AM) – O Boi Bumbá Brilhante é o grande campeão do 67º Festival Folclórico do Amazonas, com 339,3 pontos. A vitória marca o retorno do Brilhante ao topo da Série Master A após 11 anos. Em 2025, o grupo apresentou o tema “Terra-Folclore”, encantando o público no Sambódromo.

A apuração das notas ocorreu nesta segunda-feira (28), no auditório Gabriel Gentil, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. A presidente do bumbá, Djanne Senna, celebrou a conquista histórica:

“Tô muito, muito feliz. Principalmente porque a presidente, de fato, está acamada e queríamos muito dar essa vitória. Faz 11 anos que o Brilhante não ganha oficialmente na Série Master A.”

O diretor de artes do Brilhante, Sinny Lopes, descreveu o resultado como “histórico”:

“Hoje, a vitória não é só do Brilhante, é a vitória da disputa em si. É a prova de que qualquer boi que queira ser campeão, pode sim.”

Demais colocações no festival:

2º lugar: Boi Tira Prosa – 338,1 pontos – Tema: Amazônia Livre

3º lugar: Boi Corre Campo – 338 pontos – Tema: Amazonidade

4º lugar: Boi Garanhão – 337,4 pontos – Tema: O Futuro é Ancestral

5º lugar: Boi Galante – 336,7 pontos – Tema: Amazônia – Terra de Ajurí, Flautas e Maracás

6º lugar: Boi Clamor de Um Povo – 332,5 pontos – Tema: O Misticismo dos Pássaros

O diretor de eventos da Secretaria de Cultura, José Luís, conduziu a leitura das notas e parabenizou todos os bumbás:

“Foi realmente um belo espetáculo. Quem foi ao Sambódromo e quem assistiu pela televisão viu a grandiosidade do festival.”

Apuração dos grupos folclóricos

Nesta terça-feira (29/07), a partir das 9h, acontece a apuração dos demais 70 grupos folclóricos do Festival. O evento será realizado no auditório do Centro Cultural dos Povos da Amazônia.

