Festival Folclórico do Amazonas celebra cultura e inclusão

Evento reúne tradição, diversidade e shows gratuitos até 21 de junho, no Centro Cultural Povos da Amazônia.

A Prefeitura de Manaus abriu oficialmente o 67º Festival Folclórico do Amazonas no sábado (31). O evento acontece no Centro Cultural Povos da Amazônia, Zona Sul da cidade, e vai até o dia 21 de junho.

Com estrutura renovada e área gastronômica ampliada, o festival valoriza a tradição cultural, oferecendo ao público uma experiência acolhedora e acessível. A entrada é gratuita.

Noite de estreia emocionou o público

O festival começou com o “Festival Folclórico dos Idosos”, protagonizado por integrantes da Fundação Doutor Thomas (FDT). Os idosos encantaram a arena com suas danças, destacando o papel da memória e da vivência na preservação do folclore amazonense.

Eles também contam com espaço reservado no local para assistir às apresentações com mais conforto e segurança.

“Esta será uma edição histórica. Pensamos em cada detalhe para proporcionar uma nova experiência ao público e valorizar ainda mais os nossos grupos folclóricos”, afirmou Jender Lobato, diretor-presidente da ManausCult.

Inclusão e respeito aos idosos

A participação da Quadrilha Dr. Thomas, formada por moradoras da ILPI da FDT, trouxe significado especial à abertura do festival, dentro da campanha “Junho Violeta”, que combate a violência contra a pessoa idosa.

“Mais do que uma apresentação cultural, foi um momento de visibilidade, inclusão e valorização da pessoa idosa”, destacou Eduardo Lucas, diretor-presidente da FDT.

Programação segue até 21 de junho

A estreia contou com apresentações vibrantes de danças folclóricas. Neste domingo (1), Dia do Quadrilheiro, o festival continua com competição entre quartetos juninos, premiando os três melhores.

O evento promove mais de 20 dias de apresentações folclóricas, exaltando a cultura popular do Amazonas com segurança, acessibilidade, praça de alimentação e muito entretenimento para toda a família.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Festival Folclórico do AM começa neste sábado na Bola da Suframa; veja programação

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱