Corpo é encontrado boiando nas margens do rio Maués-Açú

O corpo de um homem, identificado até o momento apenas como ‘Douglão’, foi encontrado boiando às margens do rio Maués-Açú, nas proximidades da Feira do Produtor, em Maués, no interior do Amazonas, na segunda-feira (28).

De acordo com informações preliminares, a vítima era moradora da zona rural de Boa Vista do Ramos, mas até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da morte.

O corpo de Douglão foi retirado do local por uma equipe do Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly e levado ao necrotério municipal, onde será realizada a perícia para identificar a causa da morte. A Polícia Civil do Amazonas está investigando o caso.

