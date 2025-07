Homem é preso por estuprar enteada de 8 anos no interior do AM

Três homens são investigados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes no interior do Amazonas

Uma operação de combate à pedofilia foi deflagrada no município de Boca do Acre, interior do Amazonas. A ação, apresentada nesta terça-feira (29), resultou em um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão contra três homens suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Investigação

De acordo com o delegado Gustavo Kallil, da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os casos envolvem vítimas e situações distintas.

Um dos presos, de 41 anos, é investigado por estupro de vulnerável contra sua enteada de 8 anos. Ele também foi detido por descumprimento de medida protetiva.

“Ele foi preso no bairro Macaxeiral, em Boca do Acre, por descumprimento de medida protetiva contra a companheira, com mandado de prisão preventiva requerido pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM)”, narrou o delegado.

O segundo caso envolve um homem que trocava mensagens de teor sexual com uma adolescente de 12 anos, descobertas pela mãe da vítima.

“Já o segundo alvo de mandado de busca e apreensão foi um homem de idade não informada, investigado por assédio sexual e armazenamento de material pornográfico infanto-juvenil. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Platô do Piquiá e Praia do Gado, no município”, disse Kallil.

Procedimentos e próximos passos

O suspeito de 41 anos responderá por descumprimento de medida protetiva e será investigado por estupro de vulnerável. Os outros dois homens serão investigados por crimes semelhantes, incluindo assédio sexual e posse de pornografia infantil.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Policiais presos formaram milícia para praticar sequestro e extorsão no AM, diz MP

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱