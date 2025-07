David Almeida inaugura maior base da Guarda Municipal na Zona Leste de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugura nesta sexta-feira (1º) o terceiro núcleo operacional da Guarda Municipal de Manaus (GMM), no bairro São José, zona Leste da capital. A nova unidade é a maior base já construída pela corporação e representa um avanço importante rumo à transformação da GMM em Polícia Municipal.

Com estrutura moderna e multifuncional, a base Leste vai abrigar serviços estratégicos como:

“Estamos aqui na zona Leste, no São José, onde estou visitando as obras do terceiro núcleo da base da Guarda Municipal, que em breve vai se tornar a Polícia Municipal. Essa é a nossa maior base. Vamos ter espaço para a Romu, Batalhão Ambiental, Defesa Civil, Guardiã Maria da Penha, monitoramento, canil e até custódia. É Manaus avançando também na segurança pública”, afirmou o prefeito David Almeida, durante visita técnica na última terça-feira (29).